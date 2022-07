Coritiba x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Coritiba entra em campo nesta domingo (10), às 11h (de Brasília), contra o Juventude pelo Brasileirão. A partida será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

No início da 16ª rodada, o Coritiba era o 12º colocado, com 18 pontos. O Juventude estava em 19º, com 11.

Palpites

Escalações

Coritiba | Rafael William; Matheus Alexandre, Luciano Castán, Henrique e Egídio; Willian Farias, Galarza e Fabrício Daniel; Igor Paixão, Léo Gamalho e Alef Manga. Técnico: Gustavo Morínigo.

Juventude | César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima, Jadson e Óscar Ruiz; Capixaba, Isidro Pitta e Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer.

Ficha técnica | Coritiba x Juventude

Competição: Série A | 16ª rodada.

Série A | 16ª rodada. Estádio: Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Horário: 11h (de Brasília), domingo, 10 de julho.

11h (de Brasília), domingo, 10 de julho. Transmissão: Premiere

