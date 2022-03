Jogos de futebol hoje: confira o horário das partidas deste sábado (12)

O sábado (12) de futebol será de bola rolando no Campeonato Brasileiro Feminino e nos Estaduais, com destaque para as semifinais do Cearense, além das principais ligas europeias.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, SÁBADO (12)

Campeonato Brasileiro Feminino

Grêmio x Palmeiras - 14h - Band

RB Bragantino x Ferroviária - 15h - Sem informação de transmissão

Campeonato Cearense

Iguatu x Caucaia - 16h - Nordeste FC

Fortaleza x Ferroviário - 17h45 - SBT e Nordeste FC

Campeonato Paulista

Água Santa x Santo André - 15h - Premiere e Paulistão Play

Guarani x Ferroviária - 16h - Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Ponte Preta - 18h30 - Premiere, Paulistão Play e YouTube do Paulistão

Inter de Limeira x São Bernardo - 20h30 - Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca

Portuguesa-RJ x Volta Redonda - 16h - Cariocão Play

Boavista x Fluminense - 16h - Cariocão Play

Bangu x Flamengo - 19h30 - Cariocão Play

Campeonato Mineiro

Tombense x URT - 16h - Sem informação de transmissão

Democrata GV x Atlético-MG - 16h30 - Sem informação de transmissão

Uberlândia x América-MG - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Gaúcho

Grêmio x Ypiranga-RS - 16h30 - Premiere

Guarany de Bagé x Internacional - 16h30 - RBS, SporTV e Premiere

Aimoré x São Luiz - 16h30 - ge.globo

São José-RS x Novo Hamburgo - 16h30 - ge.globo

Brasil de Pelotas x Juventude - 16h30 - Premiere

Caxias x União Frederiquense - 16h30 - ge.globo

Campeonato Acreano

Andirá x Humaitá - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Alagoano

Murici x CSA - 17h - Sem informação de transmissão

CSE x CRB - 17h - Sem informação de transmissão

Desportivo Aliança x Jacyobá - 17h - Sem informação de transmissão

ASA x Cruzeiro-AL - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Baiano

Bahia x Jacuipense - 16h - Sem informação de transmissão

Unirb x Vitória - 18h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasiliense

Capital-DF x Brasiliense - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Capixaba

Vilavelhense x Real Noroeste - 15h30 - Sem informação de transmissão

Vitória-ES x Estrela do Norte - 16h - Sem informação de transmissão

Nova Venécia x Desportiva Ferroviária - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Catarinense

Figueirense x Hercílio Luz - 16h30 - Catarinense TV

Marcílio Dias x Camboriú - 19h - Catarinense TV

Campeonato Goiano

Vila Nova x Goianésia - 16h30 - Sem informação de transmissão

Atlético-GO x Morrinhos - 16h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Maranhense

Sampaio Corrêa x Moto Club - 18h - Sem informação de transmissão

Campeonato Mato-Grossense

Dom Bosco x Cuiabá - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paraibano

Botafogo-PB x Auto Esporte-PB - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Paranaense

FC Cascavel x Maringá - 18h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Série A2

Audax-SP x Portuguesa - 11h - Eleven Sports e Paulistão Play

Primavera-SP x RB Brasil - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Taubaté x XV de Piracicaba - 18h30 - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Paulista Série A3

Capivariano x EC São Bernardo - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Olímpia-SP x São José-SP - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Rio Preto x Desportivo Brasil - 15h - Eleven Sports e Paulistão Play

Noroeste x Nacional-SP - 16h - Eleven Sports e Paulistão Play

Bandeirante-SP x União Suzano - 19h - Eleven Sports e Paulistão Play

Campeonato Pernambucano

Vera Cruz x Salgueiro - 15h - Sem informação de transmissão

Náutico x Sport - 16h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

Fluminense-PI x Altos-PI - 17h45 - Sem informação de transmissão

Campeonato Rondoniense

Real Ariquemes x Rondoniense - 15h45 - Sem informação de transmissão

União Cacoalense x Porto Velho - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Roraimense

Atlético Roraima x Náutico-RR - 17h - Sem informação de transmissão

Rio Negro-RR x Real-RR - 19h15 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sergipano

Maruinense x Freipaulistano - 15h15 - Sem informação de transmissão

Lagarto x América de Propriá - 15h15 - Sem informação de transmissão

Confiança x Sergipe - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Tocantinense

Araguacema x NC/Paraíso - 16h - Sem informação de transmissão

Gurupi x Interporto - 16h - Sem informação de transmissão

Palmas x Capital-TO - 16h - Sem informação de transmissão

Tocantinópolis x Tocantins EC - 16h - Sem informação de transmissão

União Araguainense x Bela Vista-TO - 16h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Brighton x Liverpool - 09h30 - ESPN e Star+

Brentford x Burnley - 12h - Star+

Manchester United x Tottenham - 14h30 - Star+

Campeonato Espanhol

Levante x Espanyol - 10h - Star+

Granada x Elche - 12h15 - Star+

Villarreal x Celta - 14h30 - Star+

Getafe x Valencia - 17h - Star+

Campeonato Italiano

Salernitana x Sassuolo - 11h - Star+

Spezia x Cagliari - 11h - Star+

Sampdoria x Juventus - 14h - ESPN e Star+

Milan x Empoli - 16h45 - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

Union Berlin x Stuttgart - 11h30 - Sem informação de transmissão

Freiburg x Wolfsburg - 11h30 - Sem informação de transmissão

Hoffenheim x Bayern de Munique - 11h30 - Sem informação de transmissão

Augsburg x Mainz - 11h30 - Sem informação de transmissão

Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlin - 14h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Montpellier x Nice - 13h - Star+

Troyes x Nantes - 17h - Star+

Campeonato Português

Estoril x Portimonense - 12h30 - Star+

Famalicão x Santa Clara - 12h30 - Star+

Arouca x Paços de Ferreira - 15h - Star+

Belenenses SAD x Boavista - 17h30 - Star+