Brighton x Liverpool: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Brighton enfrenta o Liverpool nesta sábado (12), às 9h30 (de Brasília), no The American Express Community Stadium, em Falmer, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, Brighton está na 12ª posição, com 33 pontos. O Liverpool é o vice-líder, com 63 - a lideraça é do Manchester City, com 69.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Brighton: Sánchez; Veltman, Dunk e Duffy; Lamptey, Moder, Bissouma, Gross e Cucurella; Trossard e Maupay. Técnico: Graham Potter.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Mané e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Brighton x Liverpool

Local: The American Express Community Stadium, em Falmer.

The American Express Community Stadium, em Falmer. Data: 9h30 (de Brasília), sábado, 12 de março.

9h30 (de Brasília), sábado, 12 de março. Árbitro: R. Jones.

R. Jones. Transmissão: ESPN e Star+.