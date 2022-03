Manchester United x Tottenham: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Manchester United enfrenta o Tottenham nesta sábado (12), às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, o United é o 5º colocado, com 47 pontos, e tenta garantir vaga na Champions League. Os Spurs estão em 7º, com 45, o que define um confronto direto.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Alex Telles; Pogba, Fred, Sancho, Bruno Fernandes e Elanga; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Reguilón e Davies; Doherty, Hojbjerg e Bentancur; Kulusevski, Harry Kane e Heung-min Son. Técnico: Antonio Conte.

Manchester United x Tottenham

Local: Old Trafford, em Manchester.

Old Trafford, em Manchester. Data: 14h30 (de Brasília), sábado, 12 de março.

14h30 (de Brasília), sábado, 12 de março. Árbitro: J. Moss.

J. Moss. Transmissão: Stat+.