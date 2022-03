Iguatu x Caucaia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Iguatu entra em campo neste sábado (12), às 16h (horário de Brasília), contra o Caucaia, em duelo decisivo pelo Campeonato Cearense. A partida acontece no Estádio Morenão, em Iguatu.

O confronto vale vaga na final do Campeonato Cearense 2022. No duelo da ida, vitória do Caucaia por 2 a 0. Desta forma, a equipe de Roberto Carlos precisa de uma vitória ou empate para garantir vaga na decisão, enquanto o Iguatu precisa igualar o resultado no agregado para levar para os pênaltis ou vencer por três gols de diferença.

A decisão do Estadual acontece em 27 de março e 03 de abril. O vencedor de Iguatu x Caucaia enfrenta o vencedor de Fortaleza x Ferroviário.

Momentos das equipes

A Raposa Metropolitana está invicta no Campeonato Cearense, com nove vitórias e seis empates em 15 partidas. Os atacantes Vanderlan e Vitinho são os artilheiros do Caucaia no Estadual, com cinco gols marcados.

O Iguatu, por sua vez, conseguiu um feito histórico na competição: eliminou o Ceará nas quartas de final. Na fase inicial, encerrou na 4ª colocação, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Ficha técnica | Iguatu x Caucaia

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Data: 12/03/2022 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wladyerisson Silva Oliveira

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Marco Aurélio Lima Filho

Transmissão: Nordeste FC

Prováveis escalações

Iguatu: Léo; Ray, Uesles, Marcondi e Elivelton; Bruno Ocara, Bruno Menezes, Dodó, Davi e Patuta; Romário. Técnico: Washington Luiz.

Caucaia: Célio; Ceará, Túlio, Roni e Matheus Maranguape; Jayson Santos, Wilker e Guto; Augusto César, Iury Tanque e Xandy. Técnico: Roberto Carlos.