Jogos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense sofrem alterações; veja datas e horários

Quatro jogos do Campeonato Cearense 2025 sofreram alterações de horário, anunciadas na tarde desta quarta-feira (22) pela Federação Cearense de Futebol (FCF). Entre elas estão partidas do Ceará e do Fortaleza no campeonato estadual.

As mudanças foram justificadas pela federação como “ajuste na grade da detentora dos direitos de transmissão” e “ajuste de tabela”. A maior parte das mudanças nas partidas foi de apenas 30 minutos, com jogos saindo de 20h para 20h30.

Legenda: Final do Campeonato Cearense 2024 Foto: Fabiane de Paula/SVM

Maracanã x Tirol, no domingo (26), foi de 17h30 para 16h, Fortaleza x Cariri, na segunda-feira (27), foi de 20h para 20h30, Ceará x Iguatu, na quarta-feira (29), foi de 20h para 20h30, e Fortaleza x Maracanã, na quinta-feira (30), foi de 20h para 20h30.

A mudança foi oficializada através de um comunicado assinado pelo diretor de competições da FCF, Neivaldo Junior. A segunda rodada do Campeonato Cearense terá início no próximo sábado (25).