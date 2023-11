Jogo do Fortaleza neste sábado (18) terá torcida única após punição ao Cruzeiro

O Fortaleza herdou os ingressos da torcida do Cruzeiro para o duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. A carga inicial é de 2 mil bilhetes, mas o número deve aumentar com a retirada da barreira de proteção. Por atos de violência das torcidas no estádio Couto Pereira, durante o jogo contra o Coritiba, o clube mineiro e o adversário foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e perderam a carga de bilhetes em partidas como visitantes, além de portões fechados em casa.

Com a punição, o Tricolor, que é mandante da partida, já liberou os bilhetes para check-in e venda, caso haja disponibilidade. O setor disponível é o Superior Norte. Veja mais detalhes sobre ingressos aqui.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube mineiro confirmou o recebimento da punição do STJD e explicou que o departamento jurídico da Raposa estuda o caso.

"O Cruzeiro informa que teve ciência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na tarde desta quinta-feira. Portanto, na partida deste sábado contra o Fortaleza, a nossa torcida não terá direito à carga de ingressos da torcida visitante. De qualquer forma, estamos analisando atentamente todos os detalhes, para tomar as decisões jurídicas cabíveis e adequadas ao presente caso", escreveu o clube nas redes sociais.

Em 12º na tabela, o Leão do Pici soma 43 pontos. Já o Cruzeiro está em 17º, com 37, e é o primeiro da zona de rebaixamento. Os times se enfrentam neste sábado (18), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.