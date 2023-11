O presidente do STJD, José Perdiz, determinou o afastamento das torcidas organizadas dos dois clubes além e indeferiu o pedido de interdição do local do jogo, a Vila Capanema.

O Coritiba ainda tem mais quatro jogos na Série A, dois em casa e dois fora. Por outro lado, o Cruzeiro ainda tem pela frente mais seis compromissos. A direção do Cabuloso já suspendeu a venda de ingressos para o jogo diante do Vasco.

POSSÍVEIS PUNIÇÕES