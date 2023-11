Fortaleza libera check-in para jogo contra o Cruzeiro; venda de ingressos começa nesta quarta

O Fortaleza liberou nesta terça-feira (14), o check-in para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 30ª rodada do Brasileirão da Série A. O jogo será neste sábado (18), às 18h30, na Arena Castelão. A venda de ingressos para o duelo terá início nesta quarta-feira (15), com valor promocional a partir de R$ 20 reais.

O Tricolor de Aço é o 12º colocado da Série A com 43 pontos, enquanto o Cruzeiro é o 17º colocado com 37 pontos.

CHECK-IN - HORÁRIOS DE CADA PLANO

- 10h: Conselheiro e Proprietário

- 12h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

- 14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

- 16h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

*O torcedor pode confirmar presença no site sociofortaleza.com.br.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos serão vendidos através do site Leão Tickets e nas lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço. No dia do jogo, os ingressos serão vendidos de forma online, nas lojas físicas e nas bilheterias da Arena Castelão.

VEJA VALORES:

- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Setor Especial: R$ 80 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.