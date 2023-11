Fortaleza tem maior sequência negativa sob comando de Vojvoda; confira

O Fortaleza vive a maior sequência negativa sob comando de Juan Pablo Vojvoda. Sem vencer há sete jogos, o Tricolor não soma três pontos desde outubro, quando derrotou o América-MG na Arena Castelão, pela Série A. Os números são um levantamento do ge. Da sequência, são seis partidas pelo Brasileirão e a final da Sul-Americana, contra a LDU, no Uruguai. Após a decisão, a equipe não conseguiu mais vencer.

Em se tratando de Série A, são seis jogos sem vitórias. Porém, essa não é a pior marca sob comando de Vojvoda. No início do torneio de 2022, o Tricolor ficou as oito primeiras rodadas sem vencer (com seis derrotas e dois empates). O Leão passou o primeiro turno no quase todo no Z-4. Entre os jogos, ainda houve a Libertadores, em que o Fortaleza saiu vencedor.

No Brasileiro de 2021, o Fortaleza ficou seis jogos sem vencer em sequência. Ao todo, foram três empates e três derrotas. Isso durante as rodadas 16 e 21 da Série A.

Em 2023, o Leão do Pici segue em busca de confirmar a vaga na Sul-Americana de 2024. O time está em 12º na tabela, com 43 pontos. O próximo adversário será o Cruzeiro, no sábado (18), válida pela 30ª rodada. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 18h30.

Sequência negativa do Fortaleza

12/11: Cuiabá 2 x 1 Fortaleza (Série A)

08/11: Athletico-PR 1 x 1 Fortaleza (Série A)

05/11: Fortaleza 0 x 2 Flamengo (Série A)

01/11: Atlético-MG 3 x 1 Fortaleza (Série A)

28/10: Fortaleza 1 x 1 LDU (Sul-Americana)

21/10: Bahia 2 x 0 Fortaleza (Série A)

18/10: Vasco 1 x 0 Fortaleza (Série A)