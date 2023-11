Fortaleza tem mais de 90% de chance de Sul-Americana e menos de 1% de ser rebaixado; veja números

O Fortaleza saiu derrotado para o Cuiabá na Arena Pantanal pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Após seis jogos sem vitória na competição, o tricolor praticamente deu adeus às chances de Libertadores em 2024 e agora busca confirmar a vaga na Sul-Americana, competição em que ainda tem 92,5% de chance de classificação.

Na temporada atual da Série A, a última vaga para a Sul-Americana é a 14ª posição.

Outros cinco clubes ultrapassam a marca de 50% de chances de classificação para a Sula. São eles: Cuiabá (99,17%); Athlético-PR (95,3%); Corinthians (88,8%); Internacional (68,9%); Santos (67,8%).

É importante lembrar que o tricolor cearense conta com dois jogos atrasados (rodadas 29 e 30, contra Botafogo e Cruzeiro respectivamente).

Chances de rebaixamento

Apesar de apresentar o segundo pior desempenho nas últimas dez rodadas do Brasileirão, o time de Vojvoda conta apenas com 0,28% de chance de ser rebaixado. Se pegarmos um recorte das seis últimas partidas do Fortaleza pela série A, o Leão perdeu seis e empatou uma.

Veja probabilidades de rebaixamento para a Série B:

América-MG: 100%

Coritiba: 99,97%

Goiás: 80,9%

Bahia: 46,4%

Cruzeiro: 35,6%

Vasco: 30%

Santos: 3,4%

Internacional: 2,4%

Corinthians: 0,79%

Fortaleza: 0,28%

Cuiabá: 0,26%

São Paulo: 0,054%

*Os levantamentos são feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Campanha pós Sul-Americana

Após o revés na Sul-Americana para a equipe da LDU, o Fortaleza entrou em campo quatro vezes pela Série A, na qual perdeu três partidas e empatou uma. O tricolor ainda tenta se recuperar do baque de perder uma final continental.

Dez confrontos antes do jogo decisivo, o time cearense havia vencido seis partidas, perdido três e empatado apenas um duelo.

Legenda: Fortaleza tem segunda maior sequência negativa entre times da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

Próximo confronto

O Fortaleza entra em campo pelo Brasileirão neste sábado (18), em busca de encontrar novamente o caminho das vitórias. O adversário é o Cruzeiro, time que ocupa a 17ª posição da tabela e luta contra o rebaixamento. A partida será na Arena Castelão às 18h30 (de Brasília).

*Sob supervisão de João Bandeira Neto