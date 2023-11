Fortaleza pode ter papel decisivo no título e rebaixados da Série A; entenda

Restam 6 jogos para o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro e o time cearense ainda precisa de pontos para se manter matematicamente na elite para 2024, como também garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Com 43 pontos, o Tricolor de Aço está em 12º e tem uma tabela dividida entre adversários que disputam o título e que lutam para não cair.

Ou seja, o Fortaleza pode ter papel decisivo nas duas frentes. Como adversários na parte de cima da tabela, o Leão encara o líder Palmeiras (62 pontos), o vice-líder Botafogo (60) e 4º colocado Bragantino (59).

O detalhe é que o jogo contra o Botafogo é atrasado da 29ª rodada e igualará o número de jogos entre os 3 postulantes ao título. A partida será às 19 horas no dia 23 no Castelão.

E três dias depois, será a vez do Leão receber o líder Palmeiras, pela 35ª rodada, às 19h30. No jogo seguinte, pela 36ª rodada, a partida será fora de casa contra o Bragantino, às 20h30 no dia 30.

Se tirar pontos de um dos adversários ou dos três, o Fortaleza pode redefinir a disputa pelo título, que ainda conta o Grêmio (3º com 59), Atlético/MG (5º com 57) e Flamengo (6º com 57).

Veja a tabela do Fortaleza contra os postulantes ao título

Fortaleza x Botafogo - 23/11 - 19 horas - Castelão

Fortaleza x Palmeiras - 26/11 - 18h30 - Castelão

Bragantino x Fortaleza - 30/11 - 20h30 - Nabi Abi Chedid



Contra 'desesperados'

Os 3 adversários restantes do Leão na Série A estão lutando pela permanência na Série A. O clube encara Santos (14º com 42), Cruzeiro (17º com 37) e Goiás (18º com 35).

O primeiro confronto será contra o time que abre a zona: o Cruzeiro. O duelo também é um jogo atrasado, pela 30ª rodada, no dia 18 no Castelão. Os jogos contra o Peixe e o Esmeraldino serão os dois últimos do Tricolor de Aço na Série A, pela 37ª e 38 rodadas.

Veja a tabela do Fortaleza contra os que lutam contra o rebaixamento

Fortaleza x Cruzeiro - 18/11 - 18h30 - Castelão

Fortaleza x Goiás - 3/12 - 20h - Castelão

Santos x Fortaleza - 6/12 - 20h - Vila Belmiro