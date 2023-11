Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz concede entrevista coletiva no Pici; assista ao vivo

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, concederá uma entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (15) na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O assunto a ser tratado na coletiva ainda não foi divulgado pelo clube.

A entrevista coletiva está prevista para começar às 14h30. A fala do presidente do Fortaleza será transmitida ao vivo pelo canal do Jogada no YouTube, que também irá repercutir as declarações feitas por Marcelo Paz, mandatário do Tricolor.

Sem vencer há sete partidas, o Fortaleza enfrenta o seu momento mais turbulento na temporada 2023. A equipe ocupa a 12ª colocação da Série A do Brasileirão, a seis pontos da zona de rebaixamento. No sábado (18), o Leão encara o Cruzeiro, na Arena Castelão.