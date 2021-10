Jogo Ceará X Internacional terá obrigação de uso de máscara cirúrgica; veja protocolo detalhado

Após a confirmação oficial da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) de que o jogo entre Ceará x Internacional, às 19 horas da próxima quarta-feira (6), terá presença de público na Arena Castelão, o Alvinegro detalhou o protocolo para a partida, confirmando que mais de 3 mil torcedores já estão com a pesença validada.

Em entrevista coletiva, o protocolo de retomada dos jogos com público foi detalhado pelo diretor de promoções e atividades sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro, e pelo gerente de tecnologia do clube, Marcos Medina (veja vídeo completo abaixo).

Principais pontos do protocolo

Obrigatório o uso de máscara cirúrgica. Não será permitido o acesso de quem estiver utilizando máscara de tecido;

Os portões serão abertos 2 horas e 30 minutos antes do início da partida, para escalonar os acessos e evitar aglomerações externas e internas, e fechados 30 minutos antes do início do jogo;

Fechamento das Vias: Bloqueio do perímetro de segurança com barreiras físicas, em todos as vias do entorno imediato, com 4 horas antes da partida, sendo liberado o acesso nas barreiras somente de sócios portadores de comprovante do check-in;

Proibido o acesso de ambulantes em torno da Arena Castelão;

Barreira de checagem dos ingressos digitais, em cada extremidade dos portões de acesso para garantir que somente torcedores com ingresso destinado a esses portões entrem

Proibida a venda de bebidas alcoolicas;

Patrulhas em todos os setores do Castelão e orientando os torcedores para que possam manter o distanciamento e utilizar corretamente a máscara;

Até esta sexta-feira (1º), cinco dias antes do jogo, mais de 3 mil torcedores já realizadam cadastro para a partida.

Fiscalização pós-jogo

Legenda: Ceará fará acompanhamento dos torcedores após o jogo Foto: Agência Diário

Um dos aspectos mais relevantes, e que foi exigido pela Sesa, foi do acompanhamento durante 14 dias após o jogo de todos os torcedores presentes.

"Criamos uma plataforma para o acompanhamento disso, iremos enviar ao torcedor um link para ele responder um formulário, que é obrigatório e condiciona a ida dele ao próximo jogo. Se não responder o formulário, infelizmente não terá como ir ao próximo jogo. O objetivo é monitorar se ele apresentou algum sintoma. Essa informação será enviada às autoridades sanitárias. Vamos monitorar todas as pessoas que estão dentro do evento", garantiu Veridiano.

Acesso ao estádio

Legenda: No dia do jogo, apenas torcedores validados poderão chegar perto da Arena Castelão Foto: Arquivo SVM

Medina garantiu que todos os portões da Arena Castelão estarão abertos e detalhou também como será o acesso do torcedor ao estádio.

"Teremos barreiras sanitárias antes das catracas, em que será realizada leitura digital, pelo celular, dos torcedores. Se der ok, sobe para a esplanada para acessar as catracas. Se não passar, vai ter um ponto de atendimento para checar. Ao chegar, o torcedor vai escolher o portão de entrada, e somente poderá entrar por ele, para evitar que haja aglomeração", disse Medina.

Aumento de capacidade

Por tratar-se de um evento-teste, a capacidade de público será reduzida. O clube conta com a colaboração do torcedor para que o teste seja aprovado e isso possa facilitar o aumento de capacidade para jogos futuros.

"Nós estamos lutando para aumentar o percentual (de público). Claro que temos que trabalhar com possibilidades. Vamos ver qual vai ser a repercussão deste evento-teste. Temos 6.300 lugares autorizados pelo governo e passamos dos 3 mil cadastros validados com a segunda dose da vacina. Então, já temos metade das pessoas aptas", disse Veridiano.