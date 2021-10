Sesa libera presença de público na Arena Castelão para Ceará x Internacional

A partida entre Ceará x Internacional na próxima quarta-feira (6), às 19h, terá presença de público na Arena Castelão. A decisão ocorreu nesta sexta-feira (1º), através de comunicado oficial da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Segundo a entidade, "a proposta de protocolo de evento-teste apresentada pelo clube e pela Federação Cearense de Futebol foi ajustada e as exigências foram cumpridas". Assim, a capacidade do estádio será de 10% - o limite estabelecido pelo governador Camilo Santana para o retorno do público aos jogos do futebol cearense.

Legenda: A última partida do Ceará com público foi contra o Vitória-BA, no dia 12 de março de 2020 Foto: divulgação / Ceará

A Sesa também detalhou que os torcedores e os profissionais envolvidos no evento devem ter o ciclo de imunização total (duas doses ou dose única), assim como usar máscaras e respeitar o distanciamento social.

A medida ocorre após a autorização para a presença de público no confronto entre Fortaleza x Atlético-GO, no sábado (2). Por protocolo estadual, o duelo também terá somente 10% da capacidade do estádio, ou seja, cerca de 6 mil pessoas presentes.

Sócio-torcedor

A diretoria do Ceará definiu antes mesmo da liberação da Sesa que o primeiro evento-teste com público seria destinado apenas ao sócio-torcedor do clube. Deste modo, a garantia de presença no estádio será por meio de check-in, sem a venda de ingresso.

Na tarde desta sexta (1º), o diretor de promoções e atividades sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro, e o gerente de tecnologia do clube, Marcos Medina, irão conceder coletiva para explicar e tirar dúvidas sobre o protocolo de retomada dos jogos com público.

Confira nota oficial da Sesa:

Na manhã desta sexta-feira, 1º de outubro, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) emitiu parecer com autorização para a realização do evento-teste com Ceará Sporting Club e Sport Club Internacional, a ser realizado na próxima quarta-feira (6), na Arena Castelão, com presença de torcedores – limitada a 10% da capacidade do estádio.

A proposta de protocolo de evento-teste apresentada pelo clube e pela Federação Cearense de Futebol foi ajustada e as exigências foram cumpridas.

A Sesa ressalta que torcedores e profissionais envolvidos têm a obrigação de comprovar, junto ao realizador do evento (Ceará Sporting Club), o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), assim como de usar máscaras e respeitar o distanciamento social. Somente estão autorizados a acessar o evento sem imunização completa jogadores, comissões técnicas e profissionais de imprensa, que deverão comprovar a aplicação da primeira dose, além de teste de antígeno ou RT-PCR com resultado negativo em prazo máximo de 48 horas de antecedência.