Ceará terá presença exclusiva de sócios em 1º jogo com público, que já tem data prevista; veja plano

A diretoria do Ceará já definiu um plano para o retorno do público aos estádios de futebol e montou, dentro do protocolo sanitário do Governo do Estado, a estratégia que será utilizada para o 1º jogo com a presença de torcedores, que já tem inclusive data escolhida. A Coluna traz detalhes do planejamento alvinegro.

A capacidade de 10% estima um total de 6.400 pessoas e irá contemplar exclusivamente os sócios-torcedores. O clube irá abrir o check-in, um sistema interno dos associados, para resguardar a entrada dos interessados com plano adimplente e que possuem o ciclo de imunização completo da vacina contra a Covid-19 - uma exigência para a entrada na arquibancada.

O Ceará vai priorizar exclusivamente os associados enquanto a capacidade de utilização do estádio não superar a base de sócios, que atualmente é de 14.806. Com isso, ingressos avulsos apenas serão comercializados após este total.

1º jogo

Legenda: Torcida do Ceará sempre compareceu em peso nos estádios Foto: Camila Lima

O jogo escolhido para ser o evento-teste do Alvinegro é o duelo contra o Internacional, pela 24ª rodada, marcado para a primeira quarta-feira de outubro (6), às 19 horas, na Arena Castelão.

Porém, há possibilidade que este jogo seja adiado, já que o volante Edenilson foi convocado para a Seleção Brasileira. Se a partida não ocorrer neste dia, o evento-teste do Ceará será contra o Bragantino, pela 27ª rodada, ainda sem data marcada oficialmente, mas que deverá ocorrer no dia 17.

Check-in

Em busca de maior inclusão do torcedor, todas as categorias de sócio serão contempladas no check-in. Do mais robusto para o menor, os planos terão um percentual máximo e proporcional destinado para o lotação, ou seja, independente do tipo de sócio, haverá uma chance de assistir ao jogo.

Porém, os planos que requerem mais investimento terão mais sócios contemplados. No check-in, as vagas serão encerradas assim que os espaços disponíveis forem preenchidos. Logo, o torcedor deve se manter atento ao momento em que o sistema for disponibilizado pelo time.