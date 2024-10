Jogador do Fortaleza fratura a perna em jogo no Brasileirão de Aspirantes; veja vídeo

Geílson, jogador do Fortaleza, sofreu uma grave lesão na noite da última terça-feira (15), na partida contra o Fluminense, no Brasileirão de Aspirantes. Após uma dividida no segundo tempo, ele fraturou a tíbia e a fíbula da perna esquerda.

O lance aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Geílson ficou caído no gramado, sentindo muitas dores. Ele foi atendido e retirado do estádio em uma ambulância.

“Geilson está internado e sob observação médica no Hospital Regional da Unimed. Ele passará por cirurgia às 15h após fraturar a Tíbia e a Fíbula da perna esquerda. A previsão é de 5 meses para a recuperação”, disse o Fortaleza através de sua assessoria.