Richardson, jogador do Ceará, se envolve em acidente com viatura da polícia; veja vídeo

Richardson, jogador do Ceará, se envolveu em um acidente de trânsito na noite da última terça-feira, nas imediações do Alto da Balança, em Fortaleza (CE). Uma viatura da Polícia, que estava atuando em uma operação, colidiu com o carro do jogador.

A Polícia Militar do Ceará confirmou que, durante acompanhamento tático a dois suspeitos, uma viatura colidiu com um outro veículo, no bairro São João do Tauape. A equipe policial e o condutor do outro veículo, no caso, Richardson, registraram um boletim de ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará e da assessoria de comunicação do Ceará, o sinistro foi leve e sem gravidade para os envolvidos, e ninguém ficou ferido. O atleta permaneceu no local à espera da perícia e procedimentos de acionamento de seguro.

VEJA O VÍDEO

VEJA NOTA DO CEARÁ

Esclarecimento: Na noite de ontem, 15, o volante Richardson teve carro colhido por uma viatura que estava em operação policial nas imediações do Alto da Balança. Sinistro leve e sem gravidade para os envolvidos. O atleta permaneceu no local à espera da perícia e para os procedimentos de acionamento de seguro.

VEJA NOTA DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), informa que, durante acompanhamento tático a dois suspeitos, na noite dessa terça-feira (15), uma viatura da PM colidiu com um outro veículo, no bairro São João do Tauape. Ninguém ficou ferido. A equipe policial e o condutor do outro veículo registraram um boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial.