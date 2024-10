Brasil x Peru pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (15), contra o Peru, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITES

Como chegam as equipes

Na tabela, o Brasil é o 4º colocado com apenas 13 pontos, e vem de vitória diante do Chile, por 2 a 1 fora de casa, em Santiago, na última quinta-feira.

Com os 3 pontos somados diante do Chile, a pressão sobre a Seleção Brasileira reduziu um pouco. Se vencer o Peru, o Brasil pode até assumir a vice-liderança das Eliminatórias, ultrapassando Colômbia (16) e Uruguai (15).

O Peru vem de vitória diante do Uruguai na sexta-feira por 1 a 0 em Lima, saindo da última colocação, agora em 9º com 6 pontos. Para a equipe que jogaria a repescagem é a Venezuela, 7ª com 11.

Portanto, para a Seleção Peruana, vencer o Brasil significaria se aproximar e ainda sonhar com vaga na Copa.



Mudanças

Em comparação ao time que venceu o Chile, serão 3 mudanças: Vanderson no lugar de Danilo na lateral-direita, Bruno Guimarães na de André e Gerson na vaga de Paquetá, no meio campo.

Legenda: Com Paquetá suspenso, Gérson ganha a vaga no meio campo do Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival avalia

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior, avaliou nas mudanças no time titular:

"O Vanderson tem um poder de ataque interessante. Estamos melhorando neste quesito. Apesar de não ter homem de referência, como era o Pedro, vejo liberdade de movimento. Um dos dois laterais precisa compor. Não vamos alterar isso. Alteramos o movimento de ataque, a amplitude de movimento, mas não podemos abrir mão de ter 3 homens na contenção.", explicou.

Sobre o desempenho da Seleção Brasileira, Dorival analisou:

“Estamos em busca de atuações mais seguras e equilibradas. Isso vai vir com a sequência de jogos. Não podemos esquecer que entre os 11 que saíram jogando contra o Chile na semana passada (2 a 1 para o Brasil, em Santiago), apenas quatro deles estavam no time titular que disputou a última partida do Mundial de 2022. É um processo. No momento, nosso foco está mais em cima de resultados imediatos e da estruturação da equipe.”



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL

Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

PERU

Pedro Gallese, Miguel Araújo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens, Alex Valera, Edison Flores. Técnico: Jorge Fossati.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Peru

Data e hora: 15/10, às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)