Dorival vê progressos na Seleção Brasileira após vitória contra o Peru

Feliz pelo resultado e atuação do Brasil na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, na noite dessa terça-feira (15), em Brasília, o técnico Dorival Júnior elogiou a disciplina tática da equipe e disse que a Seleção ainda vai oscilar nas Eliminatórias do Mundial de 2026. Ele ressaltou que está promovendo uma reformulação e que esse período de transição é naturalmente irregular.

“Fico feliz por que buscamos fazer tudo aquilo que tinha sido treinado, trabalhado. Temos de ter consciência de que somos um grupo em formação, que carece de ajustes. A equipe vai oscilar na sequência da competição. Isso é fato. Podemos ter também até partidas melhores que essa contra o Peru.”

Dorival reconheceu as dificuldades da Seleção no início da partida, em razão do forte sistema defensivo do adversário.

“Foi um primeiro tempo em que o Peru se defendeu ao extremo, enquanto nós tentávamos de todas formas chegar ao gol. O jogo não estava fluindo até o Brasil abrir o placar.”

Legenda: Dorival Junior elogiou a atuação da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Qualidade técnica

Com o primeiro gol de Raphinha, a seleção peruana se viu obrigada a sair mais de seu campo de defesa para tentar o empate. Isso facilitou a atuação do Brasil, até por conta da qualidade técnica de vários de seus jogadores. Foi graças a um lance de habilidade de Savinho que surgiu novo pênalti o segundo gol brasileiro, no início da etapa final.

“Nosso adversário se expôs mais e as coisas a nosso favor começaram a acontecer. Nos precipitamos em algumas situações, a circulação da bola estava lenta, mas depois melhoramos. Tivemos mais campo para trabalhar, com as movimentações e transições que havíamos treinado.”

“Vínhamos tendo uma sustentação defensiva na maioria dos jogos, o que nos faltava eram os ataques em profundidade, o que vimos aqui no Mané Garrincha. Antes, queríamos muito a bola nos pés dos jogadores. Agora, trabalhamos muito as infiltrações, as movimentações de ataque. Isso nos deu mais profundidade e talvez tenha sido o nosso maior ganho nessa partida”, acrescentou Dorival Júnior.