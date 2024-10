Fortaleza x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após a Data FIFA, a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16). O Fortaleza entra em campo contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, às 21h45 (horário de Brasília) em partida válida pela 30ª rodada da Série A.

Melhor mandante do Brasileirão, o Tricolor busca somar mais três pontos e engatar a 13ª vitória seguida em casa, após perder para o Grêmio na última rodada em Porto Alegre. O Fortaleza é 3º colocado, com 55 pontos, enquanto o Galo ocupa apenas a 9ª posição com 40 pontos somados, mas chega no confronto após bater o mesmo Grêmio por 2x1, em partida atrasada da 6ª rodada.

Legenda: As equipes empataram em 1x1 quando se enfrentaram em Minas no 1º turno Foto: Felipe Cruz/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar na TV Verdes Mares, pelo sinal aberto, e no Premiere, no canal fechado. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Depois de 12 dias sem entrar em campo, o time do Fortaleza volta descansado para encarar a reta final do Brasileirão. Além de quatro dias de folga nesse período, o elenco ainda teve uma semana inteira de preparação no Pici antes do duelo desta quarta.

Legenda: Time treinou durante uma semana no Pici Foto: Leonardo Moreira/FEC

Juan Pablo Vojvoda não vai poder contar com os suspensos Eros Mancuso e Benjamin Kuscevic. Já Kervin Andrade é baixa por estar servindo a Venezuela durante a Data FIFA. Lucas Sasha também fica de fora, tratando um edema na panturrilha, enquanto Marinho, que também apareceu no boletim médico, é dúvida. A boa notícia é que Emanuel Brítez retorna de suspensão para compor a defesa tricolor.

COMO CHEGA O ATLÉTICO-MG

Focado nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético-MG veio para Fortaleza com 11 desfalques, jogadores poupados e apenas quatro titulares relacionados para enfrentar o Leão do Pici. Milito relacionou muitos jogadores da base para completar a lista.

Lyanco, Deyverson e Hulk (suspensos); Alan Franco, Alonso e Vargas (convocados na Data FIFA); Guilherme Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Rubens (lesionados) são as baixas do Galo. Paulinho e Battaglia foram poupados pensando no confronto de sábado contra o Vasco, que vale vaga na final da Copa do Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador:Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Rabello e Mariano (Rômulo); Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes: Scarpa, Kardec e Alisson. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | GRÊMIO X FORTALEZA

Data: 16/10/2024

Local: Arena do Castelão

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Assistente 2: Michael Stanislau (AB-RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (AB-PE)