Ferroviário renova contrato com Ciel para 2025

O Ferroviário anunciou a renovação de contrato do atacante Ciel para a temporada de 2025. Ídolo coral, o centroavante de 42 anos fechou vínculo por mais uma temporada, conforme comunicado oficial do clube nesta quarta-feira (16).

No Tubarão da Barra desde 2023, o atleta sempre deixou como marca a artilharia. Capitão e líder técnico da equipe, soma 38 gols em 76 partidas com o manto do Ferroviário.

O grande momento foi no ano passado, quando se consolidou como o protagonista e brilhou na conquista histórica do bicampeonato da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da idade, Ciel sempre se destacou pelo condicionamento físico, uma das marcas da carreira longeva.

Em 2024, apesar do desempenho individual, não conseguiu evitar o rebaixamento do Ferroviário na Série C do Brasileiro. Assim, o atacante será peça importante na retomada do projeto esportivo da equipe, agora sob comando do técnico Marcelo Vilar e com um elenco reformulado visando a disputa da Taça Fares Lopes de 2024, que concede uma vaga à Copa do Brasil para o campeão. O torneio tem início em novembro e conta com participações de: Ceará, Fortaleza, Floresta, Caucaia, Tirol e Atlético-CE.