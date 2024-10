Ferroviário anuncia reforços para Taça Fares Lopes de 2024; veja lista

O Ferroviário anunciou novos reforços para a disputa da Taça Fares Lopes de 2024. Em reformulação do elenco após o rebaixamento à Série D do Brasileiro e a chegada do técnico Marcelo Vilar, o Tubarão da Barra comunicou agora os acertos com o goleiro Carlão, ex-Tocantinópolis-TO, além dos zagueiros Iverton, emprestado pelo Amazonas-AM, e João Cubas, ex-Grêmio São-Carlense.

O trio se soma ao lateral-direito Ray, o meia Davi Torres e o atacante Állefe. Internamente, a diretoria coral aposta as fichas no título da Fares Lopes em busca de vaga para a Copa do Brasil de 2025.

O início da pré-temporada está marcado para a próxima segunda (14). O grupo terá cerca de um mês de preparação na Vila Olímpica Elzir Cabral para a sequência do torneio estadual. Além do Ferroviário, os demais participantes são: Ceará, Fortaleza, Floresta, Caucaia, Tirol e Atlético-CE.

SAF do Ferroviário

Na última quinta-feira (10), o Ferroviário confirmou que recebeu uma manifestação de interesse de um grupo europeu para venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (FAC SAF). O anúncio foi feito pelo próprio clube coral em comunicado oficial nas redes sociais.

Segundo o documento, "a ‘NBO’ possui cláusula de confidencialidade que determina, enquanto não há proposta oficial, a proibição da revelação de informações sobre valores e demais detalhes". Representantes do grupo estão na região para reuniões e conhecimento das instalações do time, além de acompanhar o time na Taça Fares Lopes.

O clube também relembrou que contratou a empresa Tricorp (Consultoria Corporativa) para assessorar no planejamento e criação da FAC SAF.