João Ricardo mostra confiança para duelo contra o Corinthians: 'esperamos superar expectativas'

Na véspera do jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians, o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, exalou confiança na coletiva de imprensa.

Para o camisa 1 tricolor, jogar dentro do Castelão é um fator determinante para o duelo desta terça-feira (17). Mais de 44 mil torcedores já confirmaram presença no estádio.

“Todo mundo sabe que a gente é forte dentro de casa com apoio do nosso torcedor, que está acreditando muito na equipe para esse primeiro confronto. A gente espera conseguir surpreender essa expectativa criada. Por mais que a gente saiba que é um jogo difícil, jogo duríssimo, um jogo diferente, a gente sabe que com o apoio do nosso torcedor a gente espera fazer um grande jogo”, afirma.

São 13 vitórias consecutivas do Leão como mandante. Em um contexto maior, são 21 jogos de invencibilidade nos últimos seis meses.

A última vitória foi diante do próprio Corinthians, no Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1x0 com gol de Pikachu. Sobre o adversário, João Ricardo garante que o elenco tricolor já estudou bastante a equipe paulista.

“Quanto ao adversário, a gente estuda. Sabemos que eles estão muito fortes na bola parada e vamos tentar encaixar uma marcação individual aqui e ali. Estamos trabalhando muito e estudando o adversário para não sermos surpreendidos”

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (17), na Arena Castelão, às 21h30 (horário de Brasília).