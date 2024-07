João Ricardo fala sobre luta do Fortaleza no G-4 do Brasileirão: ‘longo caminho pela frente’

João Ricardo, goleiro do Fortaleza, pregou cautela sobre a boa fase do Tricolor do Pici na Série A do Brasileirão 2024. O Leão ocupa atualmente a quarta colocação na tabela, somando 32 pontos em 17 rodadas disputadas.

“Ficamos felizes pela sequência positiva, mas sabemos que ainda há um longo caminho pela frente. Nosso pensamento segue jogo a jogo, e estamos com todas as atenções voltadas para a partida com o Criciúma”, disse o goleiro.

Legenda: João Ricardo durante jogo do Fortaleza Foto: Felipe Cruz/Fortaleza

A expectativa é que João Ricardo seja mais uma vez titular no time de Juan Pablo Vojvoda na partida contra o Criciúma, nesta quarta-feira (24). As equipes se enfrentam por um jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Santa Catarina é um estado importante na minha trajetória, espero ser feliz nesse retorno pelo Fortaleza. Sabemos que vai ser um jogo difícil, contra um adversário que costuma ser forte em casa. O grupo chega muito focado para a partida. João Ricardo Goleiro do Fortaleza

João Ricardo é uma das grandes peças do elenco do Fortaleza na temporada 2024. O goleiro já soma 45 partidas disputadas neste ano e acumula boas atuações, que o colocam como um dos pilares para o bom momento vivenciado pelo Tricolor do Pici.