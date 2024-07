Fortaleza vai buscar, diante do Criciúma, mais uma vitória inédita fora de casa com Vojvoda

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem mais um tabu pela frente para tentar quebrar no comando do Fortaleza. O Tricolor nunca venceu o Criciúma, próximo adversário pela Série A do Brasileiro, jogando no Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Na história, Leão e Tigre se enfrentaram em Criciúma cinco vezes e o tricolor cearense conseguiu arrancar o empate apenas uma vez, na Série A de 2003. Os outros quatro jogos tiveram vitória do time catarinense, e todos pela Série B.

Quando voltarem a se enfrentar na elite nacional, após 21 anos, nesta quarta-feira (24), o Leão terá a chance de conquistar o primeiro triunfo sobre o Criciúma na casa do Tigre e vem embalado com quatro vitórias seguidas na competição.

Veja também Jogada Série A: Fortaleza pode superar turno histórico de 2021 e colar em recorde próprio

À frente do Fortaleza, Vojvoda já conseguiu muitas vitórias inéditas como visitantes, como por exemplo diante do São Paulo, América-MG, Coritiba, Santos, Cuiabá, Internacional, dentre outros.

A partida está marcada para iniciar às 19 horas, no Heriberto Hulse, onde o Fortaleza já disputou uma final de Série B com o Criciúma, no ano de 2002. Na ocasião, que era o jogo de volta, o Tricolor foi goleado por 4 a 1, placar mais elástico do confronto, que também foi aplicado pelo Leão sobre os catarinenses no primeiro duelo entre os dois clubes, também naquele ano, mas na primeira fase do certame.