Série A: Fortaleza pode superar turno histórico de 2021 e colar em recorde próprio

Se vencer o Criciúma nesta quarta-feira (24) no Heriberto Hulse, o Fortaleza vai superar a campanha do primeiro turno da Série A de 2021, quando ficou as 19 rodadas no G-6, sendo 17 delas no G-4 da competição.

Naquele ano, o primeiro sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Leão fez 33 pontos nos jogos de ida do Campeonato Brasileiro, com direito a nove vitórias. Hoje, em 17 rodadas disputadas da Série A, o Tricolor já acumula 32 pontos e ainda vai disputar mais seis antes do turno virar.

Apesar da campanha semelhante àquela do primeiro turno de 2021, inclusive com chance de superá-la, o Fortaleza não figurou tanto no G-6 este ano, até aqui. Ao contrário, foram apenas três participações no seleto grupo que dá vaga para a Libertadores da América do ano seguinte no certame atual, contando com a posição de momento (4º lugar). Contra Criciúma e Internacional, o Leão quer conquistar pontos suficientes para iniciar o returno entre os primeiros da Série A.

Nem precisa vencer

Para superar a campanha dos primeiros 19 jogos da Série A de 2021, portanto, o time de Juan Pablo Vojvoda não precisa nem mesmo vencer mais. Se empatar contra Criciúma e Internacional, fará 34 pontos, com as mesmas nove vitórias, porém um empate a mais.

Embalado com quatro triunfos consecutivos, no entanto, o elenco tricolor busca pontuar o máximo possível, visando uma nova disputa de Libertadores da América e fazer história mais uma vez na competição.

Sem recorde

Apesar da possibilidade de bater 2021, o Tricolor não tem mais chances de igualar o seu melhor turno da história na elite nacional, uma vez que pode somar, no máximo, 39 pontos até o returno.

Em 2022, porém, o Fortaleza fez 40 pontos no segundo turno, numa campanha de recuperação nunca antes vista, resultando no melhor turno de um nordestino na principal divisão do Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos.