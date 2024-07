João Ricardo é destaque em vitória do Fortaleza contra o Flamengo; veja números

João Ricardo, goleiro do Fortaleza, foi um dos destaques da vitória do Tricolor do Pici sobre o Flamengo no Maracanã, pela Série A do Brasileirão 2024. O jogador teve uma atuação segura e conseguiu fazer defesas importantes em chegadas do Flamengo ao ataque.

De acordo com dados da plataforma SofaScore, João Ricardo fez seis defesas ao longo da partida, sendo metade delas em finalizações do Flamengo feitas dentro da área do Fortaleza. O goleiro foi vazado apenas uma vez, em cobrança de pênalti de Pedro.

NÚMEROS DE JOÃO RICARDO CONTRA O FLAMENGO

6 defesas

3 defesas em finalizações dentro da área

2 defesas difíceis

86% bolas defendidas

Legenda: João Ricardo vive grande fase no Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

João Ricardo, de 35 anos, é um dos destaques do elenco do Fortaleza na atual temporada. O goleiro permaneceu no Pici após a temporada passada e, mesmo com a concorrência de Santos, permaneceu como titular na equipe de Vojvoda.