Santos fica de fora do jogo contra o Flamengo mesmo tendo embarcado com o elenco do Fortaleza

O goleiro Santos, do Fortaleza, ficou de fora da relação de jogadores para a partida contra o Flamengo, pela Série A do Brasileirão 2024. O jogador embarcou com a delegação para o Rio de Janeiro (RJ), mas não está entre os titulares e nem no banco de reservas.

A situação chama ainda mais atenção pelo fato de Santos não aparecer no novo boletim do departamento médico do Fortaleza, divulgado horas antes do início da partida contra o Flamengo, marcada para às 20h desta quinta-feira (11).

Legenda: Santos com a camisa do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Nas últimas semanas, uma possível saída de Santos do Fortaleza tem sido especulada após o interesse de equipes como o Corinthians e o Santos. O Tricolor do Pici, no entanto, afirmou em nota que o jogador não estava disponível para negociações.

Santos foi desfalques em algumas partidas do Fortaleza após o início das especulações, mas a ausência foi justificada em algumas ocasiões com o fato do goleiro estar lesionado. Nesta quinta, porém, ele não consta no boletim do departamento médico tricolor.