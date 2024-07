Jogadores do Fortaleza reclamam de pênalti marcado para o Flamengo; veja vídeo

O gol de empate do Flamengo contra o Fortaleza foi cercado de polêmica no Maracanã. A arbitragem marcou um pênalti para o Flamengo após um suposto toque de Pedro Augusto em Pedro dentro da grande área do Fortaleza.

Apesar da reclamação por parte de jogadores do Fortaleza, o pênalti foi confirmado. A árbitra da partida, Edina Alves Batista, não chegou a ir para o monitor do árbitro de vídeo para revisar o lance, que resultou no gol de empate do Flamengo, marcado por Pedro.

VEJA O VÍDEO DO LANCE

Flamengo e Fortaleza estão jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.