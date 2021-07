O Brasil enfrenta o Japão no vôlei feminino, nesta quinta-feira (29), às 07h40, pela 3ª rodada do Grupo A dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece na Ariake Arena, em Tóquio. A partida contará com transmissão do Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

As comandadas de Zé Roberto somam duas vitórias e estão com 100% de aproveitamento. O Brasil triunfou contra a Coreia do Sul (3x0), na estreia, e contra a República Dominicana (3x2).

Japão 0 x 0 Brasil