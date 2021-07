Brasil vence República Dominicana com show de Garay

O Brasil venceu a República Dominicana, nesta terça-feira (27), na Ariake Arena, no Japão, por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12. As comandadas de Zé Roberto figuram na 2ª colocação do Grupo A dos Jogos Olímpicos, com 5 pontos.

A seleção brasileira volta a quadra na quinta-feira (29), às 07h40, contra as anfitriãs do torneio. O duelo contra o Japão acontece na Ariake Arena. A partida terá transmissão do Grupo Globo.

O jogo

As brasileiras não tiveram um bom desempenho no 1° set. Com show das irmãs Martinez, a República Dominicana venceram por 25 a 22.

Os sets posteriores, no entanto, foram de amplo domínio brasileiro. Fernanda Garay brilhou e foi a maior pontuadora da partida, com 26 pontos. As centrais Carol Gattaz e Carol também foram destaques no confronto.

A equipe brasileira voltou a sofrer com o poderio ofensivo dominicano no 4° set. Desta vez, as irmãs Martinez tiveram o apoio de Peña Isabel. A República Dominicana venceu por 25 a 23 e levaram o confronto para o último e decisivo set.

O domínio retornaria no último set, com mais um show de atuação da ponteira Fernanda Garay. A brasileira foi importantíssima para o 2° triunfo brasileiro seguido nos Jogos Olímpicos de Tóquio.