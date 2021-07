Brasil x República Dominicana no vôlei feminino; acompanhe ao vivo

O Brasil entra em quadra nesta terça-feira (27), às 07h40 (horário de Brasília), contra a República Dominicana, pela 2ª rodada do Grupo A de vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece na Ariake Arena, no Japão.

A equipe brasileira estreou com vitória diante da Coreia do Sul, no último domingo (25), por 3 sets a 0. As comandadas de Zé Roberto buscam manter o 100% de aaproveitamento na competição.

Brasil 2 x 2 República Dominicana

1° set: 25 x 22 para a República Dominicana

2° set: 25 x 17 para o Brasil

3° set: 25 x 13 para o Brasil

4° set: 25 x 23 para a República Dominicana

Ficha técnica

Local: Ariake Arena, Japão

Horário: 07h40 (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV