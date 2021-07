Brasil vence Japão e mantém invencibilidade no vôlei feminino nas Olimpíadas

A Seleção Brasileira de vôlei feminino segue invicta nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quinta-feira (29), o Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 16/25, 18/25 e 24/26.

O resultado mantém a Seleção Brasileira na vice-liderança do Grupo A dos Jogos Olímpicos, com 8 pontos, atrás da Sérvia (9).

A equipe de Zé Roberto volta à quadra no sábado (31) contra a Sérvia, às 04h25 (horário de Brasília). O duelo acontece na Ariake Arena, em Tóquio.

O jogo

O Brasil foi superior durante todo o confronto. Os dois primeiros sets foram de show brasileiro nos bloqueios com a dupla Carol-Carol Gattaz. As japonesas pouco ofereceram risco as comandadas de Zé Roberto.

No entanto, o último set foi de disputa. Atrás do placar durante boa parte do confronto, o Brasil só conseguiu virar no final.

Lance preocupante

A vitória brasileira, porém, ficou subtendida dentro da partida. A levantadora Macris torceu o tornozelo em quadra, após tentativa de bloqueio, e saiu carregada pelo departamento médico da seleção.

Legenda: Macris saiu de quadra chorando após torção no tornozelo Foto: ANGELA WEISS / AFP