Programação das Olimpíadas; veja horários desta quinta-feira (29)

O calendário olímpico para o Brasil será recheado nesta quinta-feira (29). O vôlei indoor e de praia, além do handebol masculino e do rugby feminino, representarão o esporte coletivo do país hoje.

Todas as modalidades serão transmitidas pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO | PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA (29)

PROGRAMAÇÃO - MADRUGADA

Vela: Laser - Robert Scheidt (BRA) - 00h05

Vela: 470 feminino - Fernanda Oliveira e Ana Barbachan (BRA) - 00h05

Vela: Nacra 17 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (BRA) - 00h05

Vela: RS: X feminino - Patrícia Freitas (BRA) - 01h05

Vela: Finn - Jorge Zarif (BRA) - 02h35

PROGRAMAÇÃO - MANHÃ

Rugby feminino: França x Brasil - 05h

Boxe: Hebert Conceição (BRA) x Erbieke Tuoheta (CHI) - 05h

Boxe: 51 kg feminino - oitavas de final - Graziele de Jesus (BRA) - 07h24

Tênis: Duplas feminina - Luisa Stefani e Laura Pigossi (BRA) x Bencic e Golubic (SUI) - 05h20

Tiro com Arco: individual feminino - Ane Marcelle dos Santos (BRA) x Ana Vazquez (MEX) - 05h57

Vôlei feminino: Japão x Brasil - 07h40

Natação: 100m borboleta masculino - Matheus Gonche (BRA) - 07h50

Natação: 4x100m medley misto (BRA) - 08h28

Vôlei de praia feminino: Ágatha e Duda (BRA) x Bansley e Brandie (CAN) - 09h

Vôlei de praia masculino: Alison e Álvaro Filho (BRA) x Brouwer e Meeuwsen (HOL) - 10h

PROGRAMAÇÃO - NOITE

Hipismo: CCE - Adestramento - Carlos Parro (BRA) - 20h30

Hipismo: CCE - Adestramento - Marcelo Tosi (BRA) - 20h30

Hipisimo: CCE - Adestramento - Rafael Losano (BRA) - 20h30

Atletismo: 3000m com obstáculos masculino - Altobeli da Silva (BRA) - 21h

Atletismo: Salto em altura masculino - Fernando Ferreira (BRA) - 21h15

Atletismo: Salto em altura masculino - Thiago Moura (BRA) - 21h15

Atletismo: 400m com barreiras masculino - Alison dos Santos (BRA) - 22h55

Atletismo: 400m com barreiras masculino - Márcio Telles (BRA) - 22h55

Atletismo: 100m feminino - Rosângela Santos (BRA) - 23h40

Atletismo: 100m feminino - Vitória Cristina Rosa (BRA) - 23h40

Handebol masculino: Argentina x Brasil - 21h

Rugby feminino: Fiji x Brasil - 21h

Judô: acima de 100kg - Rafael Silva (BRA) - 23h

Judô: acima de 78kg - Maria Suelen Altheman (BRA) - 23h

Vôlei masculino - Brasil x Estados Unidos - 23h05