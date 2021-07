Rebeca Andrade assume liderança em final individual geral da ginástica; veja notas

A brasileira Rebeca Andrade assumiu a 3ª posição da final individual geral da ginástica feminina após as disputas do salto, das barras assimétricas e da trave nesta quinta-feira (29). Restando uma categoria para o somatório que define o pódio dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a carioca de 22 anos executou movimentos difíceis e registrou nota total de 29.966 até o momento. Notas do grupo do Brasil na final da ginástica até o momento: Rebeca Andrade (BRA): 15.300 (salto), 14.666 (assimétricas) Sunisa Lee (EUA): 14.600 (salto), 15.300 (assimétricas) Jade Carey (EUA): 15.200 (salto), 13.500 (assimétricas) Nina Derwael (BEL): 13.900 (salto) 15.266 (assimétricas) Vladislava Uliazova (ROC): 14.500 (salto), 14.866 (assimétricas) Angelina Melnikova (ROC): 14.633 (salto), 14.900 (assimétricas)

Após a melhor pontuação do grupo principal no salto (15.300), a brasileira ficou em 5º lugar nas barras assimétricas com 14.666 e também na trave (13.566). Os próximos aparelhos são: trave e solo. A definição do pódio será logo ao término de todas as provas. Rebeca busca a primeira medalha da ginástica feminina na história do Brasil nas Olimpíadas.

Salto

No salto, especialidade de Rebeca, a nota foi a melhor e poderia até ser maior, mas a arbitragem identificou toque de Rebecca na fita no momento da chegada ao solo, ficando em 15.300. Assim, ocorreu desconto de um décimo no Centro de Ginástica Ariake.

Notas do grupo de Rebeca Andrade na final da ginástica (salto):

Rebeca Andrade (BRA): 15.300

Jade Carey (EUA): 15.200

Angelina Melnikova (RUS): 14.633

Sunisa Lee (EUA): 14.600

Vladislava Uliazova (RUS): 14.500

Nina Derwael (BEL): 13.900

Barras assimétricas

Nas assimétricas, Rebeca foi a primeira ginasta a se apresentar e teve um resultado melhor do que o que fez na classificatória, ampliando 0,3 e somando 14.666. Apesar da melhora, ficou em 5º no aparelho. A líder foi a norte-americana Sunisa Lee (15.300).

Notas do grupo de Rebeca Andrade na final da ginástica (assimétricas):

Sunisa Lee (EUA): 15.300

Nina Derwael (BEL): 15.266

Angelina Melnikova (RUS): 14.900

Vladislava Uliazova (RUS): 14.866

Rebeca Andrade (BRA): 14.666

Jade Carey (EUA): 13.500

Trave

Na trave, a ginasta Rebeca Andrade foi a última a se apresentar e fez a nota de 13.566, garantindo um bom somatório final ao término de três aparelhos. A melhor classificada no aparelho foi a russa Vladislava Uliazova, com 14.200.

Vladislava Uliazova (RUS): 14.200

Sunisa Lee (EUA): 13.833

Angelina Melnikova (RUS): 13.700

Nina Derwael (BEL): 13.666

Rebeca Andrade (BRA): 13.566

Jade Carey (EUA): 11.533