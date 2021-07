Galvão Bueno chora após medalha de prata de Rebeca Andrade na ginástica

Galvão Bueno chorou ao vivo durante a transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio após a conquista da ginasta Rebeca Andrade na manhã desta quinta-feira (29). A jovem ganhou medalha de prata na final individual da ginástica artística.

"É prata! É prata! É Brasil!", gritou o narrador em meio à divulgação das notas finais da brasileira no solo. Ao lado dele, a ex-ginasta Daiane dos Santos também chorou na transmissão, enquanto o também ex-ginasta Diego Hipólito ressaltou a importância da conquista. Veja:

Galvão Bueno reagindo a Rebeca Andrade supremacypic.twitter.com/tjuSiB6qX2 — júlia ceo of bubbline ⚢ 🇧🇷 (@amittensblight) July 29, 2021

Competição acirrada

O anúncio da medalha de Rebeca veio após a nota oficial do solo. Com a soma total das notas, a jovem de 22 anos ficou com 57,298 pontos, atrás apenas da norte-americana Sunisa Lee, que somou 57,433 pontos.

Pódio na final individual geral da ginástica feminina em Tóquio:

Chance de medalha

A ginasta Rebeca Andrade, primeira medalhista da história do Brasil na modalidade, tem mais duas finais para disputar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além do individual feminino, a atleta está na decisão do salto e do solo.

Os medalhistas da prova do salto serão conhecidos no próximo domingo (1º), às 5h (de Brasília), enquanto a decisão do solo será na segunda (2), às 5h (de Brasília). A brasileira é uma das favoritas nas duas categorias.

