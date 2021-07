Mayra Aguiar conquista medalha de bronze no judô e faz história nos Jogos olímpicos

A judoca brasileira Mayra Aguiar conquistou medalha de bronze em Tóquio nesta quinta-feira (29) ao vencer a luta contra a sul-coreana Yoon Hyun-ji, no Nippon Budokan, por imobilização. A atleta soma, agora, três pódios em Jogos Olímpicos e é a primeira mulher do país a alcançar esse feito em esporte individual. Ela também foi bronze em Londres-2012 e Rio-2016.

"Acho que é a conquista mais importante para mim. Foram difíceis os últimos tempos, bem difíceis, tem que superar, superar de novo e de novo. Não aguentava mais fazer cirurgia, ainda mais no momento que vivemos, tive medo, angústia. Mas continuei. Dar o nosso melhor vale a pena"

Anteriormente, Mayra derrotou a russa Aleksandra Babintseva na primeira luta da repescagem, tendo sido declarada vencedora após 2min39s de luta, quando a adversária levou a terceira penalidade, por deixar o ringue propositalmente. Ela já havia sido advertida por se livrar de um golpe com a cabeça e por evitar um agarrão da brasileira.

Carreira

Bicampeã mundial, Mayra também possui quatro medalhas pan-americanas e sete em Mundiais. Em 2007, quando tinha 15 anos, a judoca gaúcha se tornou conhecida do grande público ao chegar à final do Pan do Rio-2007 ainda sem ser faixa preta.