Atletismo nas Olimpíadas: conheça os atletas brasileiros que disputam nesta quinta (29)

Modalidade nobre nos Jogos Olímpicos, o atletismo começa nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), suas disputas em Tóquio. O Brasil chega com uma delegação de 55 atletas (34 homens e 21 mulheres) e o nome mais cotado para brilhar é Alison dos Santos, que compete nos 400 metros com barreiras.

Alguns meses atrás ele seria considerado uma aposta menor em relação a outros nomes mais famosos, como Darlan Romani (arremesso de peso), o revezamento 4x100m ou Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara. Mas a ascensão do jovem de 21 anos o colocou como principal esperança de medalha do País na modalidade.

"Eu quero fazer história, assim como outros atletas já estão fazendo. Fui o primeiro brasileiro a correr a prova abaixo dos 48 segundos e quero continuar a quebrar recordes. Fico muito feliz de estar entre os três atletas mais bem colocados do ranking mundial e ter nível técnico para correr junto com eles", disse Alison.

Ele se refere aos seus dois principais adversários nos 400m com barreiras, Karsten Warholm, da Noruega, e Rai Benjamin, dos Estados Unidos. O primeiro é favorito ao ouro e, antes da Olimpíada quebrou o recorde mundial da prova, ao percorrer a distância em 46s70. Já Benjamin marcou 46s83 na seletiva americana, em junho.

Só que Alison vem em ótimo momento nesta temporada e quebrou o recorde sul-americano da prova em quatro oportunidades. A mais recente foi no início de julho, na etapa de Estocolmo da Diamond League, quando marcou 47s34. E por ser uma disputa com obstáculos um erro ou queda pode mudar a história da disputa.

"Acredito que possivelmente será uma das provas mais fortes do atletismo na Olimpíada. Eu estou muito feliz por fazer parte disso e ver tudo isso crescer, ajudar a prova a crescer cada vez mais", afirmou o brasileiro, que tem uma enorme admiração por Warholm e espera um dia superar as marcas do adversário.

Outro nome importante da delegação brasileira é Darlan Romani, do arremesso de peso. Ele tem condições de chegar ao pódio, mas tem adversários fortes como Ryan Crouser, dos Estados Unidos, que recentemente bateu o recorde mundial ao fazer 23,37m. Ele foi campeão olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, quando Darlan ficou em quinto lugar.

"Estou animado e espero fazer boas provas na qualificação e na final", afirmou o atleta, que acredita que se mantiver a regularidade e conseguir arremessar acima de 22,50m na final tem ótimas chances de chegar ao pódio em Tóquio. Seu maior problema foi ter pegado covid-19 na reta final de preparação, e isso quebrou um pouco seu ritmo.

Programação

21h - 100m livre feminino - Eliminatórias

21h15 - Salto em altura masculino - Eliminatórias (Thiago Moura, Fernando Ferreira)

21h30 - 3000m com barreiras masculino - Eliminatórias (Altobeli Silva)

21h45 - Arremesso de disco masculino - Eliminatórias

22h25 - 800m rasos - Eliminatórias

23h25 - 400m com barreiras masculino - Eliminatórias (Alison dos Santos, Marcio Teles)

0h15 - 100m rasos feminino - Eliminatórias

7h - 5000m feminino - Eliminatórias

7h05 - Salto triplo masculino - Eliminatórias

7h25 - Arremesso de disco feminino - Eliminatórias

8h - 4x400m misto - Eliminatórias

8h30 - 10000m masculino - Final

Veja todos os nomes e modalidade

Aldemir Gomes Júnior (200m)

Alexsandro Melo (salto triplo e salto em distância)

Alison dos Santos (400m com barreiras)

Almir Cunha dos Santos (salto triplo)

Altobeli da Silva (3.000m com obstáculos)

Ana Carolina Azevedo (200m e 4x100m)

Ana Cláudia Lemos (4x100m)

Anderson Henriques (4x400m misto)

Andressa Morais (lançamento do disco)

Augusto Dutra (salto com vara)

Bruna Farias (4x100m)

Caio Bonfim (20km marcha atlética)

Chayenne da Silva (400m com barreiras)

Daniel Chaves (maratona)

Daniel Nascimento (maratona)

Darlan Romani (arremesso de peso)

Derick de Souza (4x100m)

Eduardo de Deus (110m com barreiras)

Eliane Martins (salto em distância)

Érica Rocha de Sena (20km marcha atlética)

Felipe Bardi dos Santos (100m e 4x100m)

Felipe dos Santos (decatlo)

Fernando Ferreira (salto em altura)

Gabriel Constantino (110m com barreiras)

Geisa Arcanjo (arremesso do peso)

Geisa Coutinho (4x400m misto)

Izabela da Silva (lançamento do disco)

João Henrique Falcão (4x400m misto)

Jorge Vides (200m e 4x100m)

Jucilene Sales de Lima (lançamento do dardo)

Ketiley Batista (100m com barreiras)

Laila Ferrer (lançamento do dardo)

Lucas Carvalho (400m e 4x400m misto)

Lucas Mazzo (20km marcha atlética)

Lucas Vilar (200m)

Márcio Teles (400m com barreiras)

Mateus de Sá (salto triplo)

Matheus Gabriel Correa (20km marcha atlética)

Núbia Soares (salto triplo)

Paulo André Camilo de Oliveira (100m, 200m e 4x100m)

Paulo Roberto de Almeida Paula (maratona)

Pedro Burmann de Oliveira (4x400m misto)

Rafael Pereira (110m com barreiras)

Rodrigo Nascimento (100m e 4x100m)

Rosângela Santos (100m e 4x100m)

Samory Uiki (salto em distância)

Simone Ferraz (3.000m com obstáculos)

Tabata Vitorino (4x400m misto)

Tatiane Raquel da Silva (3.000m com obstáculos)

Tiffani Marinho (400m e 4x400m misto)

Thiago André (800m e 1500m)

Thiago Braz (salto com vara)

Thiago Moura (salto em altura)

Vitória Rosa (100m, 200m e 4x100m)