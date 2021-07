Hipismo nas Olimpíadas tem brasileiros disputando medalhas a partir desta quinta (29); veja horários

A modalidade Concurso Completo de Equitação (CCE) do Hipismo nas Olimpíadas de Tóquio começa nesta quinta-feira (29) e tem brasileiros na disputa por medalhas. A partir das 20h30 (horário de Brasília), começa a 1ª sessão do Adestramento, que conta com Marcelo Tosi e o cavalo Glenfy.

De acordo com a Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Tosi e Glenfy devem competir às 22h04. Competição é transmitida nos canais do Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares) e SporTV.

O segundo brasileiro da equipe do Hipismo CCE Adestramento, Rafel Losano, compete com seu cavalo Fuiloda G às 07h32 (horário de Brasília) desta sexta-feira (30). O último canarinho do time, Carlos Parros, com o cavalo Goliath, participa da 3ª sessão às 22h50.

Veja os horários do Brasil no Hipismo CCE Adestramento:

29/07 - Marcelo Tosi/Glenfy - 22h04

30/07 - Rafael Losano/Fuiloda G - 07h32

30/07 - Carlos Parro/Goliath - 22h50

Marcio Appel e o cavalo Iberon JMen também fazem parte do time do Brasil no CCE, como reservas. As finais do Hipismo CEE ocorrem na próxima segunda-feira, 2 de agosto.

Hipismo CCE

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Hipismo CCE é um tipo de triatlo equestre, onde são compiladas três modalidades: Adestramento, Cross-country e Saltos.

No Cross-contry, os cavaleiros testam a habilidade de passar por obstáculos naturais com velocidade elevada.

No total, o CCE tem três dias de competição. No final, vencem as equipes ou cavaleiros individuais que tiverem menos pontos negativos durante as modalidades.

