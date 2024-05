Internacional x Belgrano Córdoba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo contra o Belgrano nesta terça-feira (28), em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo C da Sul-Americana. A bola rola no gramado da Arena Barueri, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília).

O time gaúcho ocupa a terceira posição do grupo, com cinco pontos e ainda com chances de classificação como líder. O Colorado atuou em apenas três partidas, por conta dos desastres climáticos no Rio Grande do Sul.

A equipe da Argentina é a atual líder, com nove pontos conquistados em cinco jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN; Star+ e SBT.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê; Thiago Maia (Fernando), Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio (Wesley); Borré e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Belgrano: Nahuel Losada; Matias Moreno, Alejandro Rebola, Agustín Baldi e Juan Barinaga; Esteban Rolón, Facundo Quignon e Juan Velázquez; Matías Marín, Pablo Chavarría e Bryan Reyna. Técnico: Juan Cruz.

FICHA TÉCNICA | INTERNACIONAL X BELGRANO

Partida: 6ª rodada do Grupo C da Sul-Americana.

Local: Arena Barueri, em São Paulo.

Data: terça-feira (28).

Horário: 21h30 (horário de Brasília).