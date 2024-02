Ingressos para Ferroviário x Fortaleza estão à venda; confira valores

Os ingressos para o “Clássico das Cores”, entre Ferroviário e Fortaleza, já estão à venda. Para a partida válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense, que acontece às 20h30 desta quarta-feira (7), no Estádio Presidente Vargas, os valores dos bilhetes estão a partir de R$ 20,00.

Confira os valores de cada setor:

Torcida do Ferroviário

Arquibancada Azul: R$ 40,00 / R$ 20,00

Setor social: R$ 100,00 / R$ 50,00

Torcida do Fortaleza

Setor Amarelo: R$ 40,00 / R$ 20,00

Setor Amarelo Extra: R$ 80,00 / R$ 40,00

Situação das equipes no Estadual

O time coral ocupa a terceira posição do Grupo B, com seis pontos em três jogos. Na última partida, o Tubarão saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1, diante do Caucaia.

Já o Tricolor do Pici entrou em campo pela última vez no Cearense no dia 31 de janeiro, diante da equipe do Iguatu e chegou a marca de três vitórias em três jogos. Antes do duelo, o time ainda não havia tomado gols. A equipe do Leão ocupa a primeira posição do Grupo A.

Grupo A P J V E D G GC SG % 1º FOR Fortaleza 9 3 3 0 0 10 1 9 100 2º MCN Maracanã 7 3 2 1 0 6 3 3 77.78 3º FLO Floresta 6 3 2 0 1 7 4 3 66.67 4º CAU Caucaia 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.33 5º ATL FC Atlético 0 3 0 0 3 1 10 -9 0

Grupo B P J V E D G GC SG % 1º CEA Ceará 7 3 2 1 0 8 1 7 77.78 2º IGU Iguatu 6 3 2 0 1 4 3 1 66.67 3º FER Ferroviário 6 3 2 0 1 5 5 0 66.67 4º HOR Horizonte 0 3 0 0 3 3 9 -6 0 5º BAR Barbalha 0 3 0 0 3 2 9 -7 0