Fortaleza lança novo uniforme para a temporada 2026; Veja imagens

O Fortaleza Esporte Clube apresentou nesta quinta-feira (26) sua nova camisa um, também conhecida como “Tradição”, desenvolvida em parceria com a Volt Sport. Ela será utilizada durante o restante da temporada de 2026.

Mantendo a essência que atravessa gerações, o novo uniforme traz as tradicionais faixas horizontais em vermelho e azul. O escudo ganha ainda mais evidência no peito, acompanhado da estrela dourada, enquanto detalhes em dourado aparecem em diferentes pontos da peça, elevando o nível de acabamento.

Legenda: O Fortaleza lançou a nova camisa 1 nesta quinta-feira Foto: Cleyton Saldanha / Volt Sport / Fortaleza EC

"O novo manto traduz elementos históricos do clube, aliando-o a uma estética personalizada. Houve grande busca por manter a coerência com a nossa identidade, assimcomo também dialogar com as demandas atuais do futebol e do próprio torcedor", destacou Bruno Oliveira, Executivo de Comunicação e Marketing do Fortaleza.

Preços e versão do torcedor

E pela primeira vez desde o início da parceria, o Fortaleza e a Volt lançam simultaneamente uma versão torcedor do manto. O uniforme segue o mesmo padrão de cores, mas com uma execução mais simplificada e menor valor. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a entrega de produtos oficiais do clube para os fãs, além de combater a pirataria. A nova camisa está disponível nas lojas oficiais do clube, tanto físicas quanto e-commerce, por R$ 329,90. Já o modelo torcedor estará à venda por R$ 199,90.

Jogadores vestem

Legenda: O zagueiro Britez vestindo o novo uniforme do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Jogadores como Lucas Sasha, Lucas Crispim, Maílton, Luiz Fernando e Brítez posaram com o novo uniforme leonino.

Presente no lançamento do uniforme, o meia Luca Prior elogiou o novo uniforme do Fortaleza.

"O uniforme é lindo, dá pra ver aqui. Gostei muito. Eu e meus companheiros conversamos quando tiramos a foto oficial lá no clube.