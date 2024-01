Caucaia x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Caucaia e Ferroviário entram em campo nesta quarta-feira (31), às 19h, no Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, para jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

Na rodada anterior, o Ferrão venceu a primeira, com gol nos acréscimos por 2 a 1 diante do Atlético no PV. Assim, conquistou os primeiros 3 pontos no Grupo B e entrou na zona de classificação para as quartas de finais.

Já o Caucaia, perdeu fora para o Iguatu por 1 a 0 e se manteve com 3 pontos no Grupo A.

O técnico Raimundo Wágner, que estreou pelo Ferrão com vitória, espera um jogo complicado, mas almeja vencer para encaminhar a classificação do Tubarão da Barra.

"Agora é manter a calma após ter vencido o Atlético e saírmos da zona desconfortável. Precisamos de mais uma vitória para encaminharmos nossa classificação. Foi um jogo corrido, desgastante e agora é jogar contra o Caucaia, um adversário difícil na casa deles".



ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Verdinha FM 92.5 e pela FCF TV no YouTube.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caucaia: Matheus Jesus, Regineldo, Diguinho, Diney, Guga, Rodrigo Correia, Lucas Maranguape, Alan, Romário, Yan Costa, Goiaba. Técnico: Lamar

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Henrique Vermudt, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Ralph e Soares; Vinícius Alves, Gabryel Martins e Ciel. Técnico: Raimundo Wágner.