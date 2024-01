Ferroviário confirma contratação de Maurício Copertino para assumir o comando técnico da equipe

O Ferroviário confirmou, na noite desta quarta-feira (31), a contratação de Maurício Copertino para assumir o comando da equipe coral. Nos últimos jogos, o Ferrão vinha sendo comandado por Raimundo Wágner, que irá assumir a coordenação técnica da equipe. O último clube do novo comandante coral foi o ASA-AL, onde comandou quatro jogos da equipe alagoana durante o início da Série B de 2022.

Maurício também foi auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras-SP, Vasco-RJ, Cruzeiro-MG e Corinthians/SP, em 2023, além de passagem na Seleção Brasileira Olímpica e outros grandes clubes brasileiros como Internacional/RS, Bahia/BA e Atlético Mineiro.

Maurício deve chegar em Fortaleza na próxima quinta-feira (1º). Com ele, desembarca o auxiliar, e seu irmão, Marcelo Copertino, que volta ao Ferroviário após destacado trabalho realizado junto ao elenco coral no ano passado.

CARAS NOVAS

Junto aos dois, o Ferrão acertou o retorno do preparador físico Carlisson Fernandes, que está em Portugal e foi peça fundamental no título de bicampeão brasileiro. Todos eles se juntam ao novo preparador de goleiros, também recém-contratado, Handerson Souza, ex-Ceará, e demais profissionais que estão na Barra do Ceará.

O, agora, coordenador técnico Raimundo Wagner será o responsável por realizar essa transição de cargo e atuará de forma integrada às categorias de base.