Raimundo Wágner avalia Ferroviário em sua estreia e pede mais efetividade no ataque

O técnico Raimundo Wágner estreou no comando do Ferroviário no último domingo (28), na vitória por 2 a 1 contra o Atlético Cearense, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. A vitória aliviou a pressão no time coral, que havia perdido para o Floresta na estreia.

O treinador destacou a entrega do time coral para buscar a vitória nos acréscimos, mas pediu mais efetividade no ataque, não desperdiçando tantas chances.

"A vitória foi importante pelo momento de pressão que vivíamos. A equipe se entregou. Tive a preocupação de trabalhar o mental dos atletas por causa dos dois jogos anteriores. Precisávamos ter foco. Sobre o jogo, começamos bem demais e faltou um pouco de traquilidade de matar o jogo. Feliz pela vitória, pela entrega e dificuldade do jogo".

Falta de pontaria

Sobre as chances desperdiçadas ao longo do jogo contra o Atlético, Raimundinho pediu tranquilidade e foco nos treinamentos.

"Finalização é questão de tempo, de trabalho. Não temos tempo para quarta-feira (contra o Caucaia). Semana que vem terá uma folga maior para trabalhar, fazer trabalhos especificos de finalização", explicou.

O treinador também projetou o confronto com o Caucaia, nesta quarta-feira pelo Campeonato Cearense, no estádio Raimundo de Oliveira.

"Vai ser só na conversa e recuperação. Não temos tempo. Lá vai ser diferente do que jogar no PV ou Castelão. Temos que nos adaptar e montar um modelo para o jogo. Sempre foi muito dificil jogar em Caucaia. Vamos buscar a vitória para encaminhar nossa classificação".

Sobre sua estreia no Ferrão, Raimundinho se disse muito feliz pela oportunidade.

"Fiquei muito feliz em retornar ao Ferroviário. Tenho muito carinho pelo clube. Trabalhei em 2014 e foram só 5 jogos. O clube não tinha essa estrutura. O momento agora é outro e quero ajudar o clube. Sobre ser mantido como treinador, não cabe a mim, e farei meu trabalho como funcionário. Tenho muito respeito ao clube, ao torcedor, não sei se vão contratar um treinador, mas cheguei para contribuir com o clube".