Atlético Cearense x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético Cearense e Ferroviário entram em campo neste domingo (28), às 16h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

Na primeira rodada, as duas equipes foram derrotadas. O Atlético perdeu, fora de casa, para o Iguatu por 2 a 0, enquanto o Ferrão foi superado, de virada, pelo Floresta em 3 a 1. Na tabela de classificação, a Águia é o quinta colocada do Grupo A. Já o Tubarão é o quarto do Grupo B. Os confrontos no Campeonato Cearense acontecem entre as chaves (A x B).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Verdinha FM 92.5 e pela FCF TV no YouTube.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Cearense: Ramos, Renê, João Marcos, Diogo Vasques, Matheus Villa e Henrique; Lucas Mattoso, Cadu e Yuri Borges; Manzoni e Carlos Gabriel. Técnico: João Carlos Moura.

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Henrique Vermudt, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Ralph e Soares; Vinícius Alves, Gabryel Martins e Ciel. Técnico: Raimundo Wágner.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 28/01/2024 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: César Magalhães (CBF)

Árbitro Assistente 1: Fernando da Silva Sousa (CBF)

Árbitro Assistente 2: Jorge Fernando Bandeira Filho (CBF)