Sorteio da Copa do Brasil 2024: veja detalhes, horário e onde assistir

Nesta terça-feira (30), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio dos confrontos da 1ª Fase da Copa do Brasil. Serão 80 clubes na fase inicial, sendo estão 3 representantes cearenses: Fortaleza, Ferroviário e Iguatu. O sorteio será às 15 horas na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

De acordo com a CBF, no decorrer do sorteio, também serão definidos os mandos de campo. A primeira fase está programada para começar em 21 de fevereiro.

Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no ranking da CBF. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a fase seguinte, e o time visitante tem a vantagem do empate.

O Fortaleza está no Pote A e enfrenta adversários do Pote E, o Ferroviário está no Pote C e enfrentará os times do Pote G e o Iguatu, está no Pote F e enfrenta adversários do Pote B. Veja todos os potes:

Onde Assistir

O sorteio será transmitido pelo Youtube da CBF, às 15 horas.

Potes

Legenda: O Fortaleza está no Pote A e enfrentará adversários do Pote E Foto: Divulgação / CBF

Legenda: O Iguatu está no Pote F e enfrentará adversários do Pote B Foto: Divulgação / CBF

Legenda: O Ferroviário está no Pote C e enfrentará adversários do Pote H Foto: Divulgação / CBF

Legenda: Os times do Pote D enfrentam os do H Foto: Divulgação / CBF



Ceará já na 3ª Fase

Além dos 80 clubes da fase inicial contemplados no sorteio, outros 12 times previamente classificados entrarão na Copa do Brasil apenas na 3ª fase, quando a disputa ocorrerá com jogos de ida e volta. São eles: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Athletico-PR, Vitória, Fluminense, São Paulo, Ceará e Goiás. O Vovô entra nesta fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste de 2023.