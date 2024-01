Ainda sem treinador, Ferroviário quer anunciar novo técnico até sexta-feira (2)

O Ferroviário ainda está na busca por um novo treinador e recentemente sondou o comandante Zé Augusto, da equipe do Maranhão, próximo adversário do Tubarão na Copa do Brasil. A equipe maranhense acabou não aceitando a saída do profissional, que enxergava com bons olhos a vinda para o clube cearense.

A equipe cearense pretende acertar com um novo técnico até o dia 2 de fevereiro (sexta-feira).

Por ora, o time coral segue no comando do coordenador técnico Raimundo Wágner (Raimundinho), que assumiu o time após a saída de Matheus Costa, demitido no dia 21 de janeiro, após a derrota para o Floresta pela 1ª rodada do Campeonato Cearense.

Raimundinho estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Cearense, e agora enfrenta o Caucaia nesta quarta-feira (31), às 19 horas, pela 3ª rodada do Estadual. Vale ressaltar que após este duelo, acontece o clássico das cores, entre Ferroviário e Fortaleza, no dia 7 de fevereiro.