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Arbitragem definida: Diego da Silva Castro apita Retrô x Ceará nos Aflitos

Equipes se enfrentam neste sábado (28).

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:57)
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Legenda: Estádio dos Aflitos vai receber Retrô x Ceará.
Foto: Divulgação/Náutico

O piauiense Diego da Silva Castro será o árbitro principal da partida entre Retrô e Ceará. A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol informou o quadro da arbitragem para o duelo nesta sexta-feira (27). As equipes se enfrentam em duelo da segunda rodada da Copa do Nordeste.

Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo serão os auxiliares do jogo, enquanto o pernambucano Luiz Fernando do Nascimento Silva será o quarto árbitro. 

Diego da Silva apitou apenas um jogo do Alvinegro na história, quando a equipe enfrentou o Salgueiro, também pelo torneio regional, mas em 2019. O Vovô venceu a partida por 3 a 1. 

Ceará e Retrô se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Reciife.

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